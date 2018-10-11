صور | في يوم عملها الأخير بواشنطن.. البعثة الفلسطينية "لن يُسكتوا صوتنا"

وطن- وكالات: أكد موظفو السفارة الفلسطينية في واشنطن في يوم عملهم الأخير أمس الأربعاء أن إغلاق السفارة بموجب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسكت الصوت الفلسطيني.

وقال حكم طقاش، أحد دبلوماسيي البعثة الفلسطينية خلال مظاهرة نظمت أمام مقر السفارة، "إنها محاولة لإسكاتكم". وأضاف أنها لن تكون إلا "انطلاقة جديدة".

وتابع "اليوم ستنتشرون جميعكم كسفراء لحمل هذه الرسالة، وستُظهرون للعالم أن صوت الفلسطينيين لن يتمّ إسكاته".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي إغلاق "المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن"، متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدث مع الإدارة الأميركية والإحجام عن إجراء مفاوضات سلام مع دولة الاحتلال.

وأغلقت مكاتب البعثة رسميا في 13 سبتمبر/أيلول في اليوم الأخير لرئيس البعثة حسام زملط، لكن الموظفين كانت لديهم مهلة شهر -حتى أمس الأربعاء- لإنهاء ملفاتهم.

ويُضاف إغلاق البعثة إلى العديد من الإجراءات الأميركية التي اتُخذت ضد الفلسطينيين منذ تجميد القيادة الفلسطينية الاتصالات الدبلوماسية بالبيت الأبيض، جراء قرار ترامب أواخر عام 2017 اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال رئيس المعهد العربي الأميركي جيمس زغبي "ما جئنا نقوله بسيط جدا؛ يمكنهم إغلاق هذه المكاتب، لكن الشعب الفلسطيني لن يرحل، سيبقى على أرضه، في المخيمات بانتظار العودة، ونحن كمجتمع سنبقى كي نكون صوته، صوت الشعب الفلسطيني".

المصدر : الفرنسية، الجزيرة