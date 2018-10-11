فيديو | بدون تربة.. الصين تحدث ثورة في الزراعة

وطن- وكالات: تمكن مزارعون في مدينة ليشوي الصينية من تطوير طريقة جديدة لزراعة المحاصيل دون الحاجة للتربة، وإنما من خلال استخدام صناديق مجهزة بنظام ري عامودي، يقوم على تغذية جذور النباتات التي تتم زراعتها على جدران هذه الصناديق.

وتتيح هذه الزراعة المتطورة إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل بنسبة تفوق الستة أضعاف، من الزراعة التقليدية، ودون استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الآفات عند استخدام هذه الطريقة في الزراعة.

وأكد القائمون على هذا المشروع بأن هذه الطريقة من الزراعة يمكن استخدامها بشكل كبير في المناطق الجبلية المرتفعة والتي لا تتوفر فيها تربة.