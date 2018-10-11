البرغوثي يلتقي بقيادة حماس في غزة

غزة- وطن: قالت حركة حماس إنها أجرت سلسلة من اللقاءات والمشاورات، منذ أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس، مع عديد من الفصائل والشخصيات الوطنية في مكتب الحركة بمدينة غزة.

واستقبلت وفداً من المبادرة الوطنية برئاسة الأمين العام مصطفى البرغوثي الذي يزور قطاع غزة حالياً.

ووفق بيان لحماس، ترأس المشاورات رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية وعدد من أعضاء المكتب السياسي ودائرة العلاقات الوطنية في الحركة.

واستهلت قيادة حركة حماس سلسلة اللقاءات بعقد لقاء رفيع المستوى أمس الأربعاء مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة عضو مكتبها السياسي نافذ عزام استمر لمدة خمس ساعات.

كما جرى عقد لقاءين منفردين بين قيادة حركة حماس وقيادة كل من الجبهة الديمقراطية برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر، والجبهة الشعبية برئاسة عضو مكتبها السياسي جميل مزهر.

وفي الإطار ذاته، التقى وفد من الشخصيات الوطنية برئاسة مدير مركز مسارات هاني المصري رئيس حركة حماس بغزة في مكتبه.

وبينت حماس أنها ناقشت خلال المشاورات آفاق مسيرات العودة وكسر الحصار والجهود المبذولة لرفع الحصار عن شعبنا وتعزيز صموده، وسبل مواجهة التحديات الماثلة أمام قضيتنا الوطنية وعلى رأسها رفض "صفقة القرن".

كما ناقشت –وفق البيان- سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الكاملة، وذلك في أجواء من الأخوة والحرص الكبير على المصلحة الوطنية ومستقبل القضية الوطنية.

وأطلعت قيادة حركة حماس خلال اللقاءات الفصائل الفلسطينية على نتائج زيارتها لمصر واجتماعاتها مع القيادة المصرية.