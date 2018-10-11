صحة غزة تنشر احصائيتها.. 198 شهيداً في مسيرات العودة

غزة- وطن: أصدرت صحة غزة اليوم الخميس، تقريرا مفصلا حول اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، منذ انطلاقها يوم 30 مارس الماضي.

وأوضحت أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة بلغ 198 شهيدا، بينهم 37 طفلا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 22267 ألف.

وبينت أن نسبة الذكور من الشهداء بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإناث منهم حوالي 2.5%.

وبحسب الوزارة، فإن نسبة الشهداء الأطفال من إجمالي عدد الشهداء قد بلغت حوالي 18.7%، فيما بلغت نسبة الشباب منهم 75.7%.

وفيما يتعلق بالإصابات، ذكرت الوزارة أن نسبة الإصابة بالرصاص الحي بلغت 46.3%، فيما وصلت نسبة الإصابة بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط إلى 3.9%، وأما الإصابات بقنابل الغاز فقد بلغت حوالي 16.2%.

وقالت الوزارة إن نسبة الإصابة في الأطراف السلفية من الجسد من بين إجمالي الجرحى بلغت 49.7%، وأما الإصابة في منطقتي الرأس والرقبة فقد وصلت نسبتها إلى 7.7%.

وأضافت الوزارة: "نسبة الإصابة في الأطراف العلوية بلغت 12.8%، وأما في منطقتي الصدر والظهر فقد وصلت إلى 4.2%، وأما نسبة الإصابات في البطن والحوض بلغت 4.2%".

وبحسب الوزارة، فإن 61 فلسطينيا تعرضوا لبتر في أطرافهم السفلية، بينما بترت الأطراف العلوية لفلسطينيين اثنين، في حين أن 6 أشخاص تعرضوا لبتر في أصابع اليد.

وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية، أشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية التي كانت تعمل في ميدان المسيرات وصل إلى 3 شهداء، فيما أصيب 409 أشخاص من تلك الطواقم بالرصاص الحي وبالاختناق جراء قنابل الغاز.

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 84 سيارة إسعاف كانت تعمل في الميدان تعرّضت لتلف وصفته بـ"الجزئي".