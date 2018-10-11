وزير المخابرات المصري يزور دولة الاحتلال الأسبوع المقبل

وطن- وكالات: قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، سيزور "إسرائيل" الأسبوع القادم.

وبينت القناة 14 العبرية عن مراسلها باراك رافيد، قوله، "أخبرني مسؤول إسرائيلي كبير أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى "إسرائيل" الأسبوع المقبل بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأوضح رافيد أن رئيس المخابرات المصرية، سيصل في نهاية الأسبوع المقبل، وسيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان.

كما أشار إلى أن كامل سيزور أيضا رام الله، وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.