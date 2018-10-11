غزة تستعد للمشاركة في جمعة "انتفاضة القدس"

غزة- وطن: يستعد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، غداً الجمعة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 29 من "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة" على فعاليات يوم غد اسم "جمعة انتفاضة القدس"، داعية إلى أكبر مشاركة جماهيرية فلسطينية في فعاليات اليوم التي ستبدأ في فترة ما بعد الظهيرة، مناشدة التواجد بكثافة في مخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ويواصل الفلسطينيون منذ تاريخ 30 مارس الماضي، الخروج في مسيرات سلمية قرب السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار الصهيوني عن القطاع.