الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الطعن على حاجز حوارة

نابلس- وطن: أعلنت قوات الاحتلال، منتصف الليلة، اعتقال منفذ عملية الطعن على حاجز حوارة جنوب نابلس، والتي أدت إلى إصابة جندي بجراح خطيرة ومستوطنة بجراح طفيفة.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية أن الوحدة الإسرائيلية الخاصة "يمام" تمكنت بعد جهد استخباري وميداني من اعتقال منفذ عملية الطعن وهو الشاب عز أحمد قاسم حج علي، ويبلغ من العمر (19 عاما)، من سكان بلدة جماعين قضاء نابلس.

وأشارت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة بسيارات خاصة، واقتحمت منزل الشاب بشكل مباغت، حيث اعتقلته ونقلته إلى التحقيق.

وشهدت مدن شمال الضفة الغربية وخاصة مدينة نابلس في الساعات الأخيرة حصاراً مشدداً وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.