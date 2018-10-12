الاحتلال يعتقل ابنة خال منفذ عملية "بركان"

طولكرم- وطن: داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت ليد وضاحية شويكة في طولكرم، وفتشت منازل في عمليات اقتحام متكرر كل عدة ساعات، واعتقلت ابنة خال منذ عملية بركان.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا السيدة خلود عزّام يوسف فريج، وهي ابنة خال منفذ عملية بركان المطارد أشرف أبو شيخة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وفتشوها في بيت ليد وكذلك واصلوا عمليات التفتيش في ضاحية شويكة واستجواب المواطنين ميدانيا، واعتقلوا الشاب إبراهيم نمر نايفة عقب مداهمة منزل والده في شويكة والاعتداء عليه بالضرب المبرح.