الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة إسراء لافي

الخليل- وطن: مددت محكمة عوفر العسكرية، اعتقال الكاتبة الصحفية الأسيرة إسراء خضر لافي (30 عاماً) من سكان بلدة صوريف، قضاء الخليل، وذلك حتى تاريخ 13/11/2018؛ بحجة استكمال الإجراءات القضائية بحقه.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال داهمت بتاريخ 26/9/2018 منزل الأسير المحرر خضر لافي، وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته، واعتقلت ابنته الكاتبة إسراء، ونقلتها إلى سجن عوفر، واستجوبتها لساعات قبل أن تنقلها إلى سجن هشارون للنساء، وتمدد اعتقالها مدة ثماني أيام لاستكمال التحقيق والإجراءات القضائية بحقها، ثم مددت اعتقالها لأسبوع آخر، والآن تمدد اعتقالها حتى الشهر القادم.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الأسيرة لافي إعلامية وكاتبة في مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت، وقد عملت لدى العديد من الإذاعات المحلية كمراسلة صحفية، ويأتي اعتقالها على خلفية نشاطها الإعلامي والجماهيري لمناصرة قضايا شعبها ووطنها.