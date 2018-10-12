الاحتلال يوقف تحليق طائرات "F-15I" بعد تحطم واحدة في ولاية أمريكية

وطن- وكالات: قرر جيش الاحتلال وقف تحليق مقاتلاته من طراز F-35I مؤقتاً بعد تحطم مقاتلة F-35B الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية قبل أسبوعين.

أشار جيش الاحتلال إلى أن وقف تحليق الطائرات يهدف إلى فحص كافة المقاتلات الموجودة لديه من هذا النوع، مؤكداً أن فحص الطائرات سيستغرق عدة أيام وبعدها ستعود إلى نشاطها المعتاد.

وأوضح أن بعض الاختبارات للطائرات بعد تحطم المقاتلة الأمريكية، كشفت عن وجود خلل في عمل خط نقل الوقود إلى المحرك.

وتحطمت مؤخرا مقاتلة أمريكية من طراز F-35B في كارولينا الجنوبية وكان ذلك أول تحطم لطائرة من هذا الطراز، بعد أن تعرضت هذه الطائرات الحديثة قبل ذلك لحوادث وأعطال لم تسفر عن تحطمها.

(روسيا اليوم)