للمرة الأولى منذ 19 عاماً.. مدمرة أمريكية تصل دولة الاحتلال

وطن- وكالات: رست المدمرة الأمريكية "روس" في ميناء اشدود، أمس الخميس، في أول زيارة منذ نحو 19 عاماً.

وقال المتحدث باسم الأسطول السادس الأميركي كايل رينس قال في بيان إن الزيارة "تعزز الشراكة القوية والدائمة" بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارا زارا المدمرة وقاما بجولة على متنها وصافحا الضباط والبحارة فيها، وشاركا في احتفال أقيم بالمناسبة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارة المدمرة برفقة زوجته سارة، إن "وصول المدمرة يمثل التحالف الوطيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل في العديد من المجالات خاصة المجال الأمني".

وقالت وكالة رويترز إن القطع البحرية الأجنبية تفضل أن ترسو عادة في ميناء حيفا الشمالي، وقيام المدمرة الأميركية بالرسو في أشدود الجنوبي يعد إشارة على توسيع الأسطول الأميركي السادس خياراته.

(رويترز، الحرة)