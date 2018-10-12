وفد سعودي رفيع يصل أنقرة لمتابعة أزمة اختفاء خاشقجي

وطن- وكالات: وصل وفد سعودي رفيع المستوى، إلى العاصمة التركية أنقرة لمعالجة أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونقلت وسائل إعلامة تركية عن مصادر مطلعة، أن الوفد السعودي يرأسه الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي، أمير مكة ورئيس لجنة الحج المركزية.

ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها تحرك من طرف الأجهزة التقليدية في السعودية لحل أزمة اختفاء خاشقجي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أعلن أمس عن اتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة والرياض تتولى الكشف عن مصير الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناء على مبادرة من السعودية.

(تركيا بالعربي)