فيديو| العطاري يكذب مجدداً ويتهم "وطن"

القدس- وطن: في ظل الواقع الفلسطيني واستماتة الاحتلال في سرقة موروثه التاريخي والعمراني، لا يهم في تداول العقارات بكم اشتريت وبكم بعت، المهم لمن بعت، لمن سلّمت العقار، ولماذا؟ أسئلة تدق ناقوس الخطر أمام قضية بيع خالد العطاري أحد العقارات في القدس المحتلة، لمؤسسة "عطيرت كوهين"، وبمبلغ مالي ضخم جداً وصل 17 مليون دولار وفق ما نشرته صحيفة "هآرتس" قبل أيام وترجمته وطن.

بعد أيام من غياب العطاري عن المشهد، انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مرتعداً محاولاً الدفاع عن نفسه أمام ما يلاحقه من جريمة بيع عقار فلسطيني مقدسي لمؤسسة استيطانية، ولكن العطاري لم يقدم اجابات واضحة على الأسئلة التي وجهت له.

واستمر العطاري المتهم ببيع عقار عقبة درويش في القدس المحتلة للمستوطنين، بمحاولة قلب الحقائق لتبرئة نفسه من الجريمة، حيث قال خلال مقطع الفيديو الذي انتشر أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، رداً على سؤال وجه له: إن الجرائد العبرية لا تنشر ارقاماً غير حقيقية لأنها تضع في الحسبان إمكانية محاسبتها في حالة كانت المعلومة خطأ. حيث نشرت أن العطاري باع العقار بـ 17 مليون دولار.

وأضاف المتحدث موجهاً كلامه للعطاري: عندما تشتري العقار بـ2.5 مليون دولار، وتبيعه بثلاثة ملايين نستطيع الدفاع عنك، لكن عندما تبيعه بـ17 مليون كيف تفسر لنا ذلك؟!

رد العطاري مرتبكاً أن صحيفة "هآرتس" لم تذكر المبلغ وخلا تقريرها من أية ارقام، ومن نشر الرقم هي وكالة وطن، وفق ادعائه.

واتبعه المتحدث بمداخلة، قائلاً "قلت أنك اشتريت العقار لبناتك الستة، لكن الآن لا نرى بناتك في العقار، فلم يعطي العطاري إجابة مفهمومة.

ورد المتحدث على العطاري بسؤال أخر: أجبنا لمن بعت؟ وكيف وصل المستوطنون إليه؟ لكن العطاري ظل متردداً في إجاباته ولم يكن مقنعاً فيها.

وكانت وطن ترجمت تقريراً عن صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن العطاري باع العقار بـ17 مليون دولار.

للاطلاع على التقرير المترجم اضغط هنا

وهنا لابد التأكيد أن ما جاء على لسان العطاري بأن "هآرتس" لم تذكر المبلغ وإنما وكالة وطن، من ذكر المبلغ، هو ادعاء عارٍ عن الصحة، وفيما يلي تقرير الصحيفة العبرية ويظهر فيه المبلغ.

للاطلاع على التقرير كامل في صحيفة "هآرتس"، اضغط هنا

ووفقاً لكل هذا، هل ما زال يهم السؤال عن تكلفة بيع العقار، أم أن ما يجب محاسبة العطاري عليه هو "لمَن باع العقار"؟

فيما يلي مقطع الفيديو الذي اتهم فيه العطاري وطن بالكذب: