استشهاد الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، عن استشهاد الأسير وسام عبد المجيد نايف شلالدة (28 عاماً) من بلدة سعير في الخليل، وأضاف نادي الأسير في بيان له أن لا معلومات حتى اللحظة بشأن ظروف استشهاده في معتقل "أيلون" الرملة، مشيراً إلى أن الأسير معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلته صباح اليوم باستشهاده دون أي تفاصيل، وطلبت منها التوجه إلى معهد الطبي العدلي التابع للاحتلال "أبو كبير".

وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشلالدة، معتبراً أن استمرار سلطات الاحتلال في جرائهما بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها.

وأضاف نادي الأسير أن الشهيد وسام الشلالدة هو رابع شهيد يرتقي منذ مطلع العام الحالي 2018، فمنذ شهر شباط/ فبراير استشهد الشاب ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب عملية اعتقاله والاعتداء عليه، كما أستشهد الأسير عزيز عويسات من القدس في تاريخ 19/5/ 2018 بعد أن تعرض لعملية تعذيب على يد قوات "النحشون" داخل معتقلات الاحتلال، الأمر الذي تسبب بإصابته بجلطة لاحقاً قبل أن يتم الاعلان عن استشهاده، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله والذي اُستشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله في تاريخ الموافق 18/ 9/ 2018. ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (218) شهيداً.