"المبادرة" تدين إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

رام الله- وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرته إجراءا خطيرا لا يعبر في مضمونه عن انحياز الادارة الأمريكية لاسرائيل فقط، وإنما يجسد كذلك الانحياز للقوى الاسرائيلية الاشد تطرفا وعداء للشعب الفلسطيني وتعديا سافرا على منظمة التحرير الفلسطينية ودورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وتؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن هذا القرار الجائر الذي يتزامن مع ما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف سياسي خطير سيشجع الاحتلال كي يمعن اكثر بسياساته العنصرية والعدوانية ويزيد من تنكره لحقوقنا الوطنية، ولكنه لن يؤثر في عزيمة شعبنا واصراره على مقاومة الاحتلال و نظام الابارتهايد العنصري.