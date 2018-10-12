روسيا تنفي مزاعم إسرائيلية وتؤكد: السوريون سيشغلون "إس-300"

وطن- وكالات: قال خبير عسكري روسي إن الشائعات التي راجت مؤخراً، حول مشاركة عسكريين إيرانيين في تشغيل "إس-300" الموردة إلى سوريا، بأنها ادعاءات مضللة، وتندرج في إطار الحرب الإعلامية ضد روسيا.

وقال الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إن "هذا تضليل إعلامي يستهدف روسيا ومحاولة للتشهير بها وتشويه سمعتها، لا شك في أن العسكريين السوريين، سيعكفون على تشغيل "إس-300" بعد إنجاز تدريبهم".

وأكد أن "إسرائيل والولايات المتحدة، ستحاولان استغلال هذا التضليل الإعلامي من أجل توجيه ضربة قوية ضد مواقع "إس-300" السورية، وهو ما قد يثير أزمة سياسية عسكرية حادة.

وادعى موقع "دبيكا" الإسرائيلي أن مختصين إيرانيين سيشرفون على تشغيل منظومات "إس-300"، التي سلمتها روسيا، مؤخراً لسوريا.

المصدر: نوفوستي