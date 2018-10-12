هنية: نسعى لتهدئة مقابل رفع الحصار

غزة- وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إنه يجري السعى لإيجاد تفاهمات مع أطراف عديدة بينها مصر وقطر والأمم المتحدة يمكن أن تقود لتهدئة مع دولة الاحتلال مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأكد هنية في كلمة مسجلة بثت ضمن فعاليات افتتاح ملتقى رواد القدس في إسطنبول أنه "ليس هناك أثمان سياسية وراء أي تهدئة" أو على حساب الوحدة الفلسطينية بين الضفة وغزة.

وقال إن استراتيجية حماس تقوم على تبني مشروع المقاومة الشاملة، مجدًا تأكيده على عدم الاعتراف بـ "إسرائيل".

وأضاف: "نشدد أننا لا نقبل صفقة القرن المشبوهة وكل من يقبلها سيكون خارج الصف الوطني والمسار التاريخي لأمتنا والصفقة التي تستهدف شعبنا تحتاج لوقفة من رواد الأمة للتصدي لها وتعزيز مقاومات الصمود في مواجهتها".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تعاني اليوم من آثار الاتفاقات التي وقعت مع الاحتلال، وخاصة أوسلو، لافتاً لوجود استراتيجية تتبناها المقاومة لمواجهة الواقع ولتغييره لصالح شعبنا وقضيتنا.

وأكد أن حماس متمسكة بالمصالحة وحريصة على الوحدة خاصة في ظل هذه الظروف وتعمل على تكامل الأداء لشعبنا في كل أماكن تواجده، وتعزيز العلاقة مع أمتنا العربية والإسلامية.