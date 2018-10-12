هيئة الأسرى: تشريح جثمان الاسير الشهيد شلالدة مطلع الاسبوع المقبل بمشاركة طبيب فلسطيني

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أنها تتابع اجراءاتها القانونية لإدخال طبيب فلسطيني للمشاركة في عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد وسام عبد المجيد شلالدة، والذي استشهد صباح اليوم بظروف غامضة في معتقل "أيلون".

وقالت الهيئة، في بيان "إن عملية تشريح جثمان الشهيد شلالدة (28 عاما) من بلدة سعير بمحافظة الخليل، ستتم في معهد الطب العدلي "ابو كبير" خلال اليومين المقبلين بمشاركة مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني الدكتور ريان العلي.

يذكر أن الأسير شلالدة معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشلالدة، مطالبةً الجهات الدولية القانونية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم المنظمة والمتواصلة، التي ترتكب بحق الاسرى في السجون.

يذكر أن الشهيد وسام الشلالدة هو رابع شهيد يرتقي منذ مطلع العام الحالي 2018، بعد استشهاد الشاب ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب عملية اعتقاله والاعتداء عليه، كما أستشهد الأسير عزيز عويسات من القدس في تاريخ 19/5/ 2018 بعد أن تعرض لعملية تعذيب على يد قوات "النحشون" داخل معتقلات الاحتلال، الأمر الذي تسبب بإصابته بجلطة لاحقاً قبل أن يتم الاعلان عن استشهاده، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله والذي استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله في تاريخ الموافق 18/ 9/ 2018، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (218) شهيداً.