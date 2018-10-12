فينغر يقترب من باريس سان جيرمان

وطن: ذكرت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان يسعى للاستعانة بخدمات مواطنه المدرب آرسين فينغر خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة إن النادي الباريسي يريد أن يتعاقد مع فينغر ليعمل في منصب مدير الكرة بالنادي.

ولا يشغل فينغر منصبا منذ مغادرته تدريب أرسنال الإنجليزي نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة معه استمرت لمدة 22 عاما.

من جانب آخر، ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن سان جيرمان يريد فينغر إلى جانب مدرب الفريق توماس توخيل من أجل الارتقاء بالنادي.

وأشارت إلى أن توخيل لديه بعض الخلافات مع المدير الرياضي بالنادي أنتيرو هنريك، ويريد باريس سد هذه الفجوة بالتعاقد مع فينغر.

وكان سان جيرمان قد أبدى اهتمامه بفينغر عقب إعلانه الرحيل عن أرسنال للعمل كمدير رياضي، لكن الأمر لم يتم.