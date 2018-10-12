إصابات برصاص الاحتلال وبالاختناق في مواجهات شرق غزة

وطن: أصيب 6 مواطنين على الأقل، بالرصاص الحي مساء اليوم الجمعة، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حشود المواطنين المشاركين في مسيرات سلمية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وأصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، عقب إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المئات من المواطنين، الذين توافدوا على مركز مخيم العودة شرق المدينة، ونقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب مواطنان بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال، المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، بعيد مهاجمة المشاركين في مسيرة سلمية شرق البلدة بالرصاص وبقنابل الغاز، نقلا على إثرها إلى مستشفى الاندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

واندلعت مواجهات بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال شرق مدينتي رفح وخانيونس، جنوب قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوافد منذ ساعات عصر اليوم الجمعة المئات من المواطنين إلى المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضمن مسيرات العودة الشعبية السلمية المتواصلة للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي على حدود الشرقية للقطاع.