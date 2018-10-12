6 شهداء وإصابة العشرات على حدود قطاع غزة

وطن: استشهد ستة مواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بقمع الاحتلال للمتظاهرين لمشاركين بمسيرات العودة.

وقالت وزارة الصحة إن الشهيدين أحمد إبراهيم زكي الطويل (27 عامًا) من مخيم النصيرات، ومحمد عبد الحفيظ يوسف إسماعيل من مخيم البريج (29 عامًا) ارتقيا برصاص الاحتلال، كما أصيب 38 آخرون بقمع المسيرات.

وبدأ الفلسطينيون في غزة بالتوافد باتجاه مخيمات العودة الخمسة بالقطاع للمشاركة في الجمعة الـ29 لمسيرة العودة

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة دعت الفلسطينيين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات التي حملت اسم “انتفاضة القدس”، للتأكيد على حق العودة، ورفضا للإجراءات التي تتخذ بحق للاجئين.

وقالت الهيئة: “سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها”.