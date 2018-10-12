برانسون في طريقه لأميركا.. وترمب: بذلت جهداً من أجله

وطن: أعلن محامي القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي كان محتجزاً بتركيا أن موكله في طريق العودة إلى الولايات المتحدة، بعدما أخلى القضاء التركي سبيله.

بدوره، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، في تويتر: "أُفرج للتو عن القس برانسون. سيكون في دياره قريباً"، وذلك بعد دقائق من كتابه تغريدة جاء فيها: "أفكاري وصلواتي مع القس برانسون، ونأمل بأن نراه مجدداً سريعاً ومن دون مشاكل في المنزل".

وفي تغريدة سابقة أكد ترمب أنه "بذل جهداً كبيراً" من أجل #برانسون.

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، بإطلاق سراح القس بعد الأخذ في الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن.

كما أمرت المحكمة برفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن القس الأميركي.