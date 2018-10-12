البرغوثي لوطن: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين على حدود غزة

رام الله - وطن: ارتكبت قوات الاحتلال اليوم الجمعة مجزرة جديدة على حدود قطاع غزة من خلال استهدافها المباشر بالرصاص الحي للمشاركين في مسيرة العودة.

وقال الامين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لوطن اثناء مشاركته في مسيرة العودة ان قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة وجريمة حرب على حدود غزة، بتعمد الجنود اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل .

واشار البرغوثي الى وجود نحو 60 جريحا حتى اللحظة اكثر من 45 منهم اصيبوا بالرصاص الحي، اضافة الى 6 شهداء.

واوضح البرغوثي ان 3 من الجرحى اصيبوا بجروح خطيرة.

واضاف البرغوثي ان الاحتلال قرر ان يصعد من جرائمه اليوم باستخدم الرصاص الحي بحق المتظاهرين، وانا بنفسي رأيت الاصابات والشهيد السادس .

واكد البرغوثي ان جميع الشهداء اصيبوا بالرصاص الحي في المناطق العلوية من الجسم (الرأس والقلب والصدر) والاحتلال يتعمد اطلاق النار بقصد القتل