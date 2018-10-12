نادية حرحش تكتب لوطن: توقيف الشرطة لامرأة خدشت الحياء في فيديو تم تداوله ....ما أهمية الخبر وتصدره مواقع الاخبار الفلسطينية؟

تصدر خبر يتعلق بتوقيف الشرطة الفلسطينية لامرأة كانت ترقص بملابس فاضحة وخدشت الحياء في مكان عام، صدر بعض المواقع الاخبارية، بعد تداول فيديو لمجموعة من الرجال والنساء السكارى يرقصون وسط الشارع إثر خروجهم على ما يبدو من نادي ليلي في بيت لحم.

الحقيقة لا اعرف ما هي أهمية هذا الخبر.

يذكرني هذا النوع من الاخبار والصيد الثمين للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بصيدهم للمطاعم المليئة بالطعام الفاسد والقاذورات وضبطهم للأغذية الفاسدة ومشاتل المخدرات في كل مرة تشتد وطأة المشاكل الكبيرة، مثل قضايا الفساد الذي صار يتعامل معها الشارع الفلسطيني كتعامله مع الأغذية الفاسدة.

وهرولة المواقع الإخبارية على تصدر هكذا اخبار على صدر صفحاتها بالمحصلة لا يختلف عن فكرة الغبن او السطحية.

واليوم، قضية عري وسكر ورقص بشارع بينما يتم اغتصاب عقارات القدس على مرأى ومسمع، والله فقط اعلم إذا لم يكن الامر بتنسيق مباشر مع السلطة.

فهل المطلوب ان يتمسك الشارع بهكذا أمور بينما يتم تمرير ما تبقى من صفقات بيع وسلب واغتصاب لما تبقى من وطن؟

طبعا، الكلام عن موضوع عري امرأة ورقص بالشارع أكثر تشويقا. يجعلنا نعود لطرح الأسئلة الكبيرة في رمي المسؤولية على شخص او جهة ما.

المسلمون المتأسلمون سيتكلمون عن العري والحجاب والفاحشة وغياب الاخلاق، فيدينون السلطة غير المتدينة.

المسلمون المتعيلمون (من عولمة) سيتكلمون عن الحريات الشخصية ويدينون اخرون.

اهل بيت لحم سيتهمون اهل الخليل.

اهل بيت لحم والخليل ورام الله سيتهمون اهل الداخل الفلسطيني.

واهل الداخل سيقفون في الدفاع عن أنفسهم وشرف بناتهم وحقهم بالحجاب او التعري.

ما جرى من مشهد لنساء ورجال سكرانين بشكل واضح لا يمثل الا امرا بات عاديا في هذا المجتمع. النوادي الليلية موجودة، فمن الطبيعي ان ترى هكذا اشكال من النساء واللباس والتصرفات.

فهل الامر مرهون ومرتبط بدخول بنات الداخل كما تم تداوله من قبل بعض صفحات المواقع الإخبارية؟ يعني لو تخلصنا من دخول الداخل سنشهد مجتمعا "يسكر" بطريقة أكثر احتراما ويتصرف بطريقة أفضل إثر خروجه من الملهى الليلي؟

هل تأتي الدعارة الى مناطق السلطة من بنات الداخل الفلسطيني مثلا؟

وهل إسرائيل هي من أوصلت الحال الانفتاحي الحالي الي هذا المشهد؟

الحقيقة ان المشهد لم يكن هناك داعي لنشره أصلا. ولم يكن ليأخذ أهمية أكثر ما رأيناه منه. مجموعة من السكارى، نعم من الطبيعي توقيفهم في حالة ازعاج الشارع العام كما رأينا في المشهد. سواء كانت تلك النساء بهذا العري او اقل. كذلك الرجل الصغير الذي يرقص الى جانبها.

الخبر المهم في مكان اخر.

حاجتنا لأبناء الشعب بكافة فئاتهم واماكنهم للوقوف امام جريمة اغتصاب يتم الاعداد لها بالخان الأحمر.

كان من الأولى ان تتصدر الاخبار فيديوهات عن الشباب الذين ارتقوا اليوم في غزة.

الاخلاق في المجتمع ليست في مشهد لبعض السكرانين.

لأن هناك الكثير من الخلاعة والسكر والدعارة وتبادل او سرقة ازواج وجماعات مريبة ومخدرات تحصل يوميا بداخل الغرف المغلقة للملاهي والمطاعم وغيرها ولا نسمع عن اعتراض ولا ومراقبة لها.

فهل هو زج إسرائيل لبنات الداخل الفلسطيني ما يجري في انعدام اخلاق المجتمع الفلسطيني؟ بلا قرف.

مشكلتنا في فلسطين في التفسخ الحاصل، الذي أدى الى شرخ يزداد توسعا فيجعلنا قبائل وعشائر أكثر انفتاحا او أكثر تخلفا على حسب الطلب.

المشكلة في التأكيد على هذا التفسخ بين فئات المجتمع المتفسخ بين فتح وحماس ليصبح تفسخا بين متدين وعلماني ومن ثم يتوسع التفسخ الى ما هو داخل وضفة، قدس وغزة، خليلي وبدوي، شمالي وجنوبي، مدني وفلاح.

نحن شعب نعيش عيشة الكلاب الضالة تحت احتلال لم يعد يعبأ أصلا باللهو معنا او بنا.

القدس تباع على مرأى العين.

قضية اللاجئين يتم تصفيتها بمن "عاد" مع أوسلو.

غزة تنزف دماء لم تعد تؤثر بنا، والحرب ضد حماس او ضد فتح اهم من البشر هناك.

ونحن هنا.... نلهو بالضغائن ونجعل من اخبار الفساد العابرة شريط اخبار ينقصه اللون الأصفر، ولهو السكارى خبرا رئيسيا يشكل خريطة طريق لأخلاقنا ومنه لمستقبل مجتمعنا ..... او وطننا.