الشعبية: لا مساومه ولا تفريط بدماء الشهداء ومستمرون بمسيرات العودة

وطن: اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن دماء شهداء مسيرة العودة أسقطت كل الرهانات والمهاترات.

وأكدت الجبهة أن مشاركة الآلاف من الجماهير اليوم في جمعة " انتفاضة القدس" والروح الإبداعية والتضحوية العالية التي تجسدت في الميدان هي أبلغ رسالة بأن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف، وبأن لا قوة في هذا العالم تستطيع إخراج غزة ولا أهلها من دائرة الكفاح.

ورأت الجبهة في "إقدام العدو المجرم على ارتكاب مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين اليوم واستخدام مختلف الأسلحة المحرمة دولياً هو دليل فشله، ومؤشر على فقدان أعصابه من حقيقة صمود شعبنا واستمرار مسيرات العودة للأسبوع الثلاثين على التوالي وتصاعد زخمها والمشاركة الشعبية الواسعة فيها."

واعتبرت الجبهة أن "هذه الدماء الطاهرة تستوجب من الكل الوطني والإسلامي الارتقاء لحجم التضحيات، والتعالي على خلافاتها، والتوحد في ميادين الفعل المقاوم، بما يحقق شراكة الساحات والميادين بكل ساحات تواجد شعبنا."

كما أكدت الجبهة أن "تصعيد العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة كما حدث في نابلس قبل أيام ستكون ورقة قوة إضافية بيد شعبنا ومقاومته."

وشددت الجبهة بأن "المجزرة الجديدة التي ارتكبها العدو اليوم بحق المتظاهرين السلميين تستحق من المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وهيئاته أن يقف أمامها موقفاً حازماً ويحاكم مرتكبيها خاصة وأنها جريمة حرب واضحة المعالم يرتكبها الاحتلال أمام وسائل الإعلام وشاشات الفضائيات، وهو ما يستدعي من السلطة إحالة جرائم الحرب الصهيونية فعلاً إلى محكمة الجنايات الدولية."