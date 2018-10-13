بحثاً عن نعالوة .. اقتحامات واعتقالات في الضفة

طولكرم- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية عدة مدن في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة (نعالوة) والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، والأسير المحرر غسان محمود عبد الرحمن مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحموا فيه محلا لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه وتفتيشه تفتيشا دقيقا.

واعتقلت قوة أخرى، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة (شحادة)، ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.

وشهدت هذه المناطق فجر اليوم، تواجدا مكثفا لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة التي أطلقت القنابل الضوئية والصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، ونصبت حواجزها في الأحياء والمفترقات وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية والتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة على شارع نابلس، وبالقرب من مركز الشرطة وأمام عنبتا مول وعلى شارع السكة ومنعت حركة المواطنين وتفتش المنازل.

وأشارت إلى أن أعداد كبيرة من السيارات المدنية التي تحمل قوات خاصة انتشرت في البلدة، وسبقت اقتحام قوات الاحتلال لها.

وأضافت أنه تم اعتقال الشاب معتز عصام شراقة بعد مداهمة منزله، وكذلك تفتيش منزل المواطن عصام شحادة بالقرب من مقر الدفاع المدني.

كما شهدت المنطقة الواقعة بين عنبتا وكفر اللبد انتشارا مكثفا للطائرات الزنانة وانتشارا لوحدات جيش الاحتلال في المنطقة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زياد ثوابتة (30 عاماً) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.