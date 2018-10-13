خلال جمعة "انتفاضة القدس".. الخدمات الطبية تتعامل مع 77 اصابة‎

غزة- وطن: قدمت مديرية الخدمات الطبية، الخدمة الطبية لأكثر من 77 مواطن أصيبوا خلال الجمعة الـ 29 من مسيرات العودة (جمعة انتفاضة القدس) على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت مديرية الخدمات الطبية في تقرير صادر عنها أن طواقمها قدمت الخدمة لــ 53حالة أصيبت بالرصاص الحي و24حالة اصيبت بقنابل الغاز بشكل مباشر 200حالة تم التعامل معها وإسعافها ميدانياً.

حيث قدمت طواقم الاسعاف التابعة لمديرية الخدمات الطبية العسكرية في شرق محافظة غزة الاسعاف لــ 16حالة إطلاق نار بالرصاص الحي و9 حالات اصيبت بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع و127 حالة استنشقت الغاز تم التعامل معها ميدانياً.

أما بالنسبة لمحافظة شمال غزة فلقد قدمت طواقم الاسعاف الخدمة لــ 11 حالة إطلاق نار من الرصاص الحي و73حالة اصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع تم التعامل معها ميدانياً منها اصابة المسعف حسين مطر.

اما شرق المحافظة الوسطى فلقد قدمت طواقم الاسعاف الخدمة لـ 12 حالة إطلاق نار بالرصاص الحي و8 حالات بإصابة بقنبلة غاز بشكل مباشر.

اما منطقة شرق محافظة خانيونس فلقد قدمت الطواقم الخدمة لــ 5 حالات إطلاق نار من الرصاص الحي و11 حالة اصيبت بقنابل الغاز المسيل للدموع.

اما منطقة شرق محافظة رفح فقد قدمت الخدمة لــ 9حالات إطلاق نار بالرصاص الحي و11 اصابة بقنابل الغاز بشكل مباشر.