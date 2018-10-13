تشريح جثمان الشهيد شلالدة بمشاركة طبيب فلسطيني

رام الله- وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم الجمعة، في بيان، أن "عملية تشريح جثمان الشهيد وسام عبد المجيد شلالدة (28 عاما) من بلدة سعير بمحافظة الخليل، ستتم في معهد الطب العدلي "أبو كبير" خلال اليومين المقبلين بمشاركة مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني الدكتور ريان العلي".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تُتابع إجراءاتها لإدخال الدكتور العلي، مطالبة الجهات الدولية القانونية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم المنظمة والمتواصلة، التي ترتكب بحق الاسرى في السجون.

وكان الأسير شلالدة، والذي استشهد يوم الجمعة، معتقلا منذ عام 2015 ومحكوما بالسجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، علمًا أنه متزوج وأب لأربعة أبناء.

وشهد العام الحالي استشهاد 4 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد استشهاد الشاب ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب عملية اعتقاله والاعتداء عليه، كما استشهد الأسير عزيز عويسات من القدس في تاريخ 19/5/ 2018 بعد أن تعرض لعملية تعذيب على يد قوات “النحشون” داخل معتقلات الاحتلال، الأمر الذي تسبب بإصابته بجلطة لاحقا قبل أن يتم الاعلان عن استشهاده، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله والذي استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله في 18/ 9/ 2018.