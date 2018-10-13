الاحتلال يمنع مزارعي كفر ثلث من قطف ثمار زيتونهم

قلقيلية- وطن: منعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، المواطنين من بلدة كفر ثلث جنوب شرق مدينة قلقيلية، من الوصول الى اراضيهم المحاذية لمستوطنة "الفي منشى"، المقامة على اراضي محتلة.

وقال رئيس بلدية كفر ثلث زكي عمر ان قوات الاحتلال حرمت اكثر من 50 عائلة من البلدة من قطف ثمار زيتونهم في الاراضي المحاذية للمستوطنة، بعد ان اغلقت البوابات الزراعية المؤدية الى اراضيهم.

يشار الى ان بلدة كفر ثلث تملك ما يزيد عن 3000 دونم مزروعة بالزيتون، واللوزيات في محيط المستوطنة المذكورة.