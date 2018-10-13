غزة تشيع سبعة شهداء ارتقوا أمس

غزة- وطن: تشييع جماهير شعبنا اليوم السبت، سبعة شهداء ارتقوا بالأمس بعد ان سطروا ملحمة بطولية بأجسادهم العارية امام قوات الاحتلال المدججين بالسلاح في جمعة "انتفاضة القدس" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار .

وكان 7 مواطنين استشهدوا بالأمس وأصيب 252 برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس، خلال مشاركتهم في جمعة "انتفاضة القدس" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واعلنت وزارة الصحة، استشهاد 7 مواطنين و 252إصابة في مختلف مخيمات العودة على حدود قطاع غزة، و هم أحمد إبراهيم زكي الطويل من النصيرات ٢٧ عاماً، والشهيد محمد عبد الحفيظ يوسف إسماعيل البريج ٢٩ عاماً، و الشهيد عفيفي محمود عطا عفيفي (18 عام) غزة، و الشهيد عبدالله برهم سليمان الدغمة (25) عبسان الجديدة، و الشهيد تامر اياد محمود ابوعرمانه 22عام رفح، و الشهيد أحمد أحمد عبدالله أبو نعيم (17) النصيرات، و الشهيد محمد عصام محمد عباس متأثرا بجراح اصيب بها شرق غزة.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة انطلقت شرارتها في 30 آذار/مارس الماضي، واستشهد خلالها نحو 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.