حماس: قتل المستوطنين للشهيدة رابي جريمة يجب الرد عليها

غزة- وطن: قالت حركة حماس، إن قتل المستوطنين للشهيدة عائشة الرابي بمحافظة نابلس الليلة الماضية جريمة يجب الرد عليها.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي أن الرد على هذه الجريمة التي نفذت بحماية جيش الاحتلال يكون بوقف السلطة للتنسيق الأمني الذي يوفر الحماية للاحتلال ومستوطنيه، والمزيد من عمليات المقاومة.

وأعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن استشهاد المواطنة عائشة محمد طلال رابي (45 عاما)، إثر إصابتها باعتداء للمستوطنين جنوب مدينة نابلس.