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مصرع الطفل حسين بريجية متأثراً بإصابته إثر سقوط باب حديدي عليه

13.10.2018 12:44 PM
مصرع الطفل حسين بريجية متأثراً بإصابته إثر سقوط باب حديدي عليه

بيت لحم- وطن: لقي طفل، اليوم السبت، مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوط باب حديدي عليه أمس الجمعة.

وأعلن مستشفى الميزان التخصصي بالخليل، عن وفاة الطفل حسين سمير بريجية (6 أعوام) من قرية المعصرة جنوب بيت لحم، متأثرا بإصابته إثر سقوط باب حديدي عليه امس.

وأفاد شريف الطري رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي أن الطفل بريجية وصل أمس إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة للغاية، إثر إصابته بعد سقوط باب حديدي عليه في مكان سكنه ببيت لحم.

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