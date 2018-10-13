إصابة شاب بعيار مطاطي في العين والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم

طولكرم- وطن: أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في العين، والعشرات بالاختناق اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الجنوبي وتمركزت في شارع المدارس ووسط البلدة، ما ادى الى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة "المطاطية" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة أحد الشبان بعيار "مطاطي" في عينه، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج.