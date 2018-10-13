إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

بيت لحم-وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وكانت الولجة شهدت في الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، وتوزيع منشورات تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم في حال مشاركتهم بالفعاليات الوطنية.