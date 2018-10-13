اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو" في باريس

باريس-وطن: شاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم "Pncecs"، اليوم السبت، في اجتماعات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلال فعاليات الدورة الخامسة بعد المائتين للمجلس التنفيذي، واجتماع الأمناء العامين للجان الوطنية للدول الأعضاء، وذلك على مدار يومين في العاصمة الفرنسية باريس، لنقاش مدى جهوزية الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية التي أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة.

وقال مساعد الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم هيثم عمرو، ان فلسطين قدمت كامل الاستعدادات للتعاون في مجال تطبيق الاستراتيجية من خلال ما تم إعداده مع الوزارات الشريكة وذات العلاقة في عمل اليونسكو.

وأضاف: "من أهم من نسعى لتحقيقه هو وضع حد للانتهاكات من قبل الاحتلال وبخاصة التعديات على أمن وأمان المناطق التاريخية والتراثية والتعليمية، خصوصا في مدينة القدس الشريف".

وشكر عمرو مندوبية فلسطين لدى اليونسكو على جهودهم التي تكللت بالقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس، موضحا أن وفد فلسطين اقترح تنظيم تدريب يخص اللجان الوطنية الأعضاء في اليونسكو على أرض فلسطين، لاستقطاب هذه اللجان للاطلاع على ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون من انتهاكات على الأرض والتاريخ والثقافة على أرض الواقع.

وناقش الوفد خلال الاجتماع مع الدوائر المختصة بعمل اللجان الوطنية لمناقشة العديد من المشاريع التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وتم تقديم إيضاحات حول الاستفسارات المتعلقة بها، بالإضافة لنقاش حول المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم والتي ستقدم من خلال اللجنة، كما أنه تم التوافق خلال جلسات الاجتماعات على إمكانية زيادة المنح الطلابية المقدمة لدولة فلسطين.