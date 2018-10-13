شباب رفح يكتسح غزة الرياضي برباعية ويعتلي صدارة الدوري الممتاز مؤقتا

غزة-وطن: اكتسح نادي شباب رفح مساء اليوم السبت، مستضيفه نادي غزة الرياضي، برباعية نظيفة بافتتاح مباريات الأسبوع السادس لمسابقة دوري القدس الممتاز في قطاع غزة.

وارتقى شباب رفح بهذا الانتصار الكبير إلى صدارة الدوري مؤقتا برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف، بانتظار ختام باقي المباريات، بينما توقف رصيد العميد عند 6 نقاط وتراجع للمركز الثامن.

واستطاع الخدمات انهاء الشوط الأول لصالحه بهدف متأخر تحقق في الدقيقة الـ43 بعد عرضية اللاعب سعيد السباخي التي وصلت لزميله وليد أبو دان الذي سدد الكرة قوية من داخل صندوق الجزاء في المرمى.

في الشوط الثاني، لم ينتظر الشباب كثيرا لتعزيز تقدمه، وسجل له نجمه يسار الصباحين الهدف الثاني في الدقيقة الـ48 من انفرادية بحارس غزة الرياضي وسجل الكرة بالشباك.

عاد الصباحين وبعدها بدقائق قليلة وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ52 مستغلا تمريرة من زميله محمد

القاضي في سيناريو مشابه للهدف الثاني.

وتعقدت أمور نادي غزة الرياضي في الدقيقة الـ61 بعد طرد حكم اللقاء لاعبه حازم أبو شنب بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

واختتم اللاعب جمعة الهمص رباعية شباب رفح في الدقيقة الـ72 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت بالشباك، لينتهي اللقاء بفوز الخدمات برباعية نظيفة.

وفي لقاء آخر، حقق فريق شباب خان يونس فوزاً مهما على حساب مضيفه الصداقة بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط وظل بالمركز السادس مؤقتا، بينما ظل الصداقة عند 5 نقاط بمركزه التاسع مؤقتا.