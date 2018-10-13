4 حرائق في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

وطن-وكالات: أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية مساء السبت عن متابعتها اندلاع أربعة حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" نهار اليوم؛ نتيجة سقوط وسائل حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه جرى السيطرة على جميع الحرائق.

في السياق، أشارت تقديرات لشرطة الاحتلال إلى أن البالونات الحارقة التي عُثر عليها خلال اليومين الماضيين في مناطق "وسط إسرائيل" كان مصدرها القطاع.

وكانت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي تقريرها الخاص بأضرار الحرائق بمناطق "غلاف غزة" والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وجاء في التقرير أن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف.