الخضر يواصل نزف النقاط بدوري الأولى والعبيدية يصعد للصدارة

بيت لحم-وطن: واصل فريق شباب الخضر نزف النقاط في دوري الدرجة الأولى، بخسارة جديدة مساء اليوم السبت، أمام ضيفه العربي بيت صفافا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على إستاد الخضر ضمن مباريات الأسبوع السادس .

وبقي الخضر بعد تلقيه الهزيمة الرابعة في المركز الـ12 والأخير برصيد 4 نقاط، بينما رفع بيت صفافا رفع رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع.

وفي لقاء آخر، صعد نادي العبيدية لصدارة الدوري بفوزه الصعب على مستضيفه العيسوية بثلاثة أهداف لهدفين، ليتصدر الدوري لأول مرة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، مستغلا هزيمة المتصدر السابق طوباس أما اسلامي قلقيلية بهدف لهدفين.

جاء هدف التقدم لبيت صفافا في الدقيقة الـ 15 من زمن الشوط الأول عندما اندفع علاء عريقات بالكرة وتجاوز المدافعين وانفرد مع الحارس الذي تألق في صد تسديدته ليحولها الى ركنية، نفذها علاء عريقات، من داخل الصندوق هيأ عبيده أبو كف الكرة براسه الى المنفرد عدنان صدوق وأمام المرمى الفارغ اسكنها الشباك، دون أن يحتفل احتراما لفريقه السابق.

ظهر بيت صفافا بشكل أفضل من حيث التركيز وبناء الهجمات والخطورة على المرمى، على عكس الخضر الذي لم يقنع في ظل الفراغ في منطقتي الوسط والهجوم.

وأهدر الخضر فرصة خطرة لتعديل النتيجة عند الدقيقة الـ 28، بعد مجهود فردي من عمر عيسى، الذي تقدم بالكرة وراوغ المدافعين ومررها الى مهند العناتي الذي سدد، لكن الحارس ابعدها الى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيت صفافا بهدف وحيد.

الدقيقة الـ 57 شهدت تعديل الخضر النتيجة بهدف عن طريق عزام صلاح بعد أن استغل كرة عرضية طويلة الى داخل الصندوق ومن أمام المدافع غمزها على يمين الحارس معانقة الشباك .

وجاء هدف الفوز للفريق الضيف العربي بيت صفافا في الدقيقة الـ77 بعد خطأ دفاعي قاتل من مدافعي الخضر استغله احرزه امير عليان وجل الهدف الثاني.

وحكم المباراة للساحة محمد بدير، وساعده خالد الخطيب، وطارق جبيهي ومعاذ عوفه رابعا.