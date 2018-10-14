حكومة الاحتلال ستمول بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

الخليل- وطن: تعتزم حكومة الاحتلال الموافقة، اليوم الأحد، على تمويل بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل، وهي خطة تقدم بها وزير الجيش افيغدور ليبرمان لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن "توافق الحكومة اليوم على ميزانية تبلغ 22 مليون شيكل لبناء 31 وحدة استيطانية وهو المشروع الاول منذ 16 عاماً".

وسيقع المشروع في شارع الشهداء، وسط المدينة التي تم تقسيمها عام 1997 الى جزئين. الجزء القديم من المدينة والذي يحوي الحرم الابراهيمي الشريف وتسيطر عليه اسرائيل فيما الجزء الاخر تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.