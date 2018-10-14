بن سلمان مهتم بشراء فريق كرة قدم بخمسة مليارات دولار

وطن: ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن العائلة المالكة في السعودية مهتمة بشراء نادي مانشستر يونايتد من ملاكه عائلة "غليزرز" الأميركية.

ونقلت الصحيفة عما سمتها "تقارير من الشرق الأوسط" أن الحديث وصل إلى قيمة الصفقة التي بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة السعودية تأتي في إطار خطة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل والاستثمارات بعيدا عن النفط.

وتابعت أن السعودية تريد أن تكون لها مكانة في عالم كرة القدم حالها كحال الإمارات التي تملك مانشستر سيتي، وقطر التي تملك باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد -الذي يعاني هذا الموسم باحتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز- تربطه علاقة قوية مع السعودية، وفي العام الماضي وافق النادي على توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة تهدف إلى "تطوير صناعة كرة القدم في المملكة والاستفادة من الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة".

الجزيرة