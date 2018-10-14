محدث.. إصابة عاملين بجروح جراء دهسهما من قبل مستوطنة شرق قلقيلية

قلقيلية- وطن: أصيب عاملان بجروح، اليوم الأحد، جراء دعسهما من قبل مستوطنة شرق قلقيلية.

وأفاد مرزوق عبد الحفيظ شقيق أحد المصابين، بأن مستوطنة دهست شقيقه عقاب راجي محمود عبد الحفيظ، وأمير هايل راجي، بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون" القريبة من كفر لاقف شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عبد الحفيظ بجروح بليغة في الرأس، فيما تعرض راجي لإصابة متوسطة في الكتف والرأس.

واشار إلى أنه تم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف الهلال الأحمر في قلقيلية إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، والذي قام بتحويلهما الى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد أن رفضت الشرطة الإسرائيلية نقلهما للعلاج إلى داخل أراضي عام 48.