إسرائيل تسعى لاحتواء أزمة طائرة "إيل 20" مع روسيا

وطن: رجَّحت وسائل إعلام روسية أن تسعى تل أبيب لإبرام اتفاق مع موسكو لتطويق الأزمة المتصاعدة بينهما بعد حادثة إسقاط طائرة "إيلوشين 20" شهر ستمبر الماضي قرب السواحل السورية.

وبحسب المصادر فإن الاتفاق سيشمل تعهد موسكو بعدم نقل معلومات عبر خط منع المواجهة مع إسرائيل إلى الجانب السوري،

وتخلي روسيا عن فكرة نقل مقاتلات جديدة من طراز "ميغ 31" إلى الجيش السوري وأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "بوك".

وبررت المصادر ذلك بأن تعزيز قوة إيران في سوريا ليس في مصلحة روسيا، وأن تل أبيب تدرك أن موسكو لا تدافع عن سوريا بقدر ما تحمي مصالحها الوطنية.

وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب تريد أيضاً من وزارة الدفاع الروسية عدم ربط بطاريات "إس 300" السورية بشبكة كومبيوتر متصلة بنظام الدفاع الجوي "إس 400" في حميميم.

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