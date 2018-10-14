مستوطنون يقتلعون ويسرقون مئات أشجار الزيتون بالضفة

وطن: اقتلع مستوطنون يوم الأحد، مئات أشجار الزيتون المثمرة والعنب جنوب مدينة بيت لحم، وحطم وسرق آخرون عشرات أشجار الزيتون بمدينة نابلس شمالًا، فيما شقت جرافات المستوطنين طريقًا استيطانيًا جديدًا جنوب الضفة.

وقال المواطن محمد عصيدة إن المزارعين فوجئوا عندما توجهوا صباح اليوم لقطف ثمار الزيتون بمنطقة "الخنادق" بنابلس، بتحطيم المستوطنين أكثر من 50 شجرة زيتون، وسرقة ثمار أكثر من 100 شجرة أخرى.

وأوضح أن هذه الأراضي تعود لكل من صقر أحمد عصيدة، وخالد عبد الرحمن عصيدة، وفريد سلوادي، ومصطفى محمود، وناجح عصيدة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى هذه المنطقة؛ بحجة قربها من البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" التي أقيمت مطلع العام الجاري، لافتًا إلى أنه حاول الوصول إليها قبل عدة أيام، لكن الاحتلال منعه.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اقتلع مستوطنون، المئات من أشتال الكرمة والزيتون في أراض جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، إن مستوطني "افرات" الجاثمة على اراضي المواطنين جنوبا، اقتلعوا 370 شتلة كرمة، و(30) شتلة زيتون، عمرها لا يتجاوز العامين، في اراضي منطقة "الحريقة" تعود للمواطن ابراهيم سليمان صبيح.

واشار صلاح الى ان اعمال التجريف واقتلاع الاشتال والاشجار تصاعد في الفترة الاخيرة في اراضي بلدة الخضر، حيث تم قبل ثلاثة ايام تجريف أراض واقتلاع اشتال زيتون وكرمة تعود للمزارع ابراهيم محمد حمدان موسى.