مستوطنون يجرفون أراضي للمرة الثانية لشق طريق التفافية جنوب بيت لحم

بيت لحم- وطن: شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بتجريف أراض في منطقة "خلة النحلة" القريبة من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن جرافات تابعة للمستوطنين شرعت بتجريف أراض في خلة النحلة، تعود للمواطن كارم الصرعاوي، بهدف شق طريق التفافية تصل مستوطنة "افرات" بالبؤرة الاستيطانية "جيفعات عيتام" الجاثمتين على أراضي المواطنين.

يذكر أن اعمال التجريف لشق الطريق الالتفافية بدأت العمل فيها قبل حوالي أسبوعين، وحينها تصدى المواطنون للمستوطنين، ومنعوهم، بعد إبراز اوراق ثبوتية "طابو" بملكية الأرض.