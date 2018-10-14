نتنياهو يهدد غزة بضربات مؤلمة والكابنيت يعقد جلسة عاجلة اليوم

وطن: جدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تهديداته لقطاع غزة المحاصر، قائلا إن "قريب جدا من تنفيذ نوع آخر من العمليات في القطاع، وتوجيه ضربات كبيرة جدا لحركة حماس"، دون الإفصاح عن طبيعة هذه العمليات أو الضربات.

وتطرق نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود إلى التوتر والتصعيد مع قطاع غزة، قائلا إن "حماس لم تفهم الرسالة على ما يبدو، وإذا لم توقف الحركة الهجمات ضد إسرائيل، فسوف يتم إيقافها بطريقة مختلفة وسيكون ذلك مؤلما للغاية، فلو فهمت حماس الرسائل لأوقفت الضربات والاضطرابات على الفور"، على حد زعمه.

وتتناغم تصريحات نتنياهو، مع قرار وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، وقف إدخال الوقود الذي وفرته المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بسبب استمرار فعاليات مسيرة العودة التي قمعها جنود الاحتلال وأسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة المئات بجروح وحالات اختناق.

إلى ذلك، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء اليوم الأحد، التوتر والتصعيد عند السياج الأمني مع قطاع غزة في ظل تواصل مسيرة العودة.

وتسبق هذه المناقشات الزيارة التي سيقوم بها رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، في نهاية الأسبوع، إلى المنطقة، حيث سيجري جولة جديدة من المباحثات بشأن المصالحة الفلسطينية وكذلك إمكانية تثبيت "التهدئة" بين الفصائل في قطاع غزة وإسرائيل، وتشمل المباحثات زيارة سيقوم بها اللواء كامل إلى البلاد ورام الله والعاصمة الأردنية عمان.