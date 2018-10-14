الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما موادًا مخدرة بالقدس

القدس- وطن: ألقت الشرطة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة في بلدة بدُو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس تفيد بوجود كمية من مواد يشتبه انها مخدرة بحوزة شخصين من تجار ومروجي المخدرات يقومون بتجهيزها من أجل التوزيع داخل منزلهم وعلى الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتحريك قوة من مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة مركز بدو ، وبتفتيشه عثر على كيس بداخلة مادة خضراء اللون يشتبه انها مخدرة من نوع القنب الهندي المهجنة .

وأضاف البيان أنه تم تحويل المشتبه بهما مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحويلهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.