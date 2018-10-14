الأسير أحمد الريماوي يشرع بإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

رام الله- وطن: شرع الأسير أحمد سامح الريماوي (26 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، وصل طن للأنباء، الأحد، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير الريماوي إدارياً منذ شهر آب/ أغسطس عام 2017، ويقبع اليوم في معتقل "نفحة".

وذكر نادي الأسير أن للأسير الريماوي أشقاء في معتقلات الاحتلال وهما وليم المحكوم بالسّجن الفعلي لـمدة (32) عاماً والمعتقل منذ عام 2002، وطارق المعتقل منذ ثلاثة شهور. علماً أن الأسير أحمد الريماوي أسير سابق قضى في معتقلات الاحتلال ثلاث سنوات.