افتتاح معرض الكتاب السنوي الثالث في البيرة

البيرة- وطن: افتتحت بلدية البيرة بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة وجمعية الناشرين الفلسطينيين، معرض الكتاب السنوي الثالث في مركز البيرة الثقافي، وقد ضم المعرض الاّلاف من الكتب المميزة من مختلف المعارف الانسانية وجناح خاص للأطفال، حيث سيستمر المعرض الى يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت بلدية البيرة في بيان لها، وصل وطن، أن المعرض يهدف الى تشجيع القراءة وتوفير الكتب بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية وخاصة في ظل عزوف الناس عن المطالعة والاهتمام بوسائل تكنولوجية والمكتبات الالكترونية.

وحضر المعرض كل من د.هشام شكوكاني نائب رئيس بلدية البيرة وأعضاء المجلس البلدي منيف طريش، سفيان عدوي، عمر عطا، موسى جويد، جهاد زهور، باسم عريقات مدير مديرية التربية والتعليم، وحضور رسمي من وزارة الثقافة وجمعية الناشرين الفلسطينيين، عدد من طلاب مدارس محافظة رام الله والبيرة، وأبناء المجتمع المحلي.

ومن جانبه، أكد شكوكاني على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري بهدف الارتقاء بالمشهد الثقافي في المدينة وتشجع إعادة القراءة واقتناء الكتب، سيما في ظل عزوف المجتمع الفلسطيني عن القراءة لوجود البدائل الالكترونية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتسم بمجملها بسطحية المعلومة عكس الكتب التي تتميز بسعة محتوياتها ومضامينها.

وذكرت البلدية أن تنظيم معرض الكتاب السنوي الثالث يأتي ضمن اهتمام المجلس البلدي في تنظيم أنشطة ثقافية تعمل على رفع مستوى القراءة في المدينة، والتعرف على الاصدارات الجديدة بما يتعلق في الروايات والكتب المختلفة.