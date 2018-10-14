الاحتلال يوافق على ميزانية بـ21 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

القدس- وطن: صادقت حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على بناء حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وذكر موقع "سيروغيم" الإسرائيلي أن المصادقة تتضمن بناء 31 وحدة استيطانية قرب الحي الاستيطاني وسط الخليل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 21.6 مليون شيقل.

وبارك وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان مصادقة الحكومة، قائلًا إنه "سيجري بناء عشرات الوحدات الاستيطانية مكان موقع عسكري وأن المدينة ستزدهر بحي يهودي جديد"، على حدّ تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين حذّرت صباح اليوم من التداعيات الخطيرة للمخطط الاستيطاني التوسعي في البلدة القديمة بالخليل، مؤكّدةً أن صمت المجتمع الدولي شجّع الاحتلال على التمادي بتنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية.

وأوضحت أن المنطقة المستهدفة كانت في السابق تُستخدم محطة مركزية للباصات الفلسطينية، ووضع جيش الاحتلال يده عليها وصادرها بحجة "الأغراض العسكرية" تمهيدًا مُعتادًا وخطوة في طريق نقلها لمصلحة المستوطنين والاستيطان.