مستوطنون يقطعون مئة شجرة زيتون في المغير

رام الله- وطن: قطع مستوطنون، مساء اليوم الأحد، 100 شجرة زيتون في أراضي قرية المغير شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن أهالي القرية بعد أن أنهوا قطف ثمار الزيتون تفاجأوا بقيام مستوطنين من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي قرى: المغير، وترمسعيا، وقريوت، بتقطيع 100 شجرة زيتون، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها أهالي القرية من الاحتلال والمستوطنين بشكل شبه يومي.

وذكرت ذات المصادر من قرية المغير، أن أشجار الزيتون التي قطعت تعود للحاج رتيب النعسان، حيث تقع أرضه مقابل نقطة مراقبة دائمة لجيش الاحتلال الذي عادة مع ينغص على المزارعين ويبعدهم عن أراضيهم بالقوة.